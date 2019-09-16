Gece kulüplerine ‘erkete’ operasyonu!

Operasyon; İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi gecesi, Fatih Aksaray'daki Room Bar, Beyaz Saray, The Coctail, Android, Belance, Lacost, New Europa, Laguna, Carisma adlı eğlence merkezlerine baskın düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı olan 11 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Konsomatris olarak çalıştırılan, yabancı uyruklu 23 kadın ise yakalandı. Polisin baskın düzenlediği adreslerinden birinde sahte içki üretildiği ve müşterilere servis edildiği belirlendi. Diğer bir adreste ise kumar oynatıldığı tespit edildi.

KADINLAR SAKLANMAYA KALKTI

Organize ekiplerinin girdiği gece kulüplerinde, konsomatris olarak çalışan kadınların polisten saklanmaya çalışması dikkat çekti. Bazı kadınların, tezgahların arkasında depo olarak kullanılan alana girerek saklanma girişimi sonuçsuz kaldı. Eğlence merkezlerinde kadınların polise yakalanmaması için gizli bölmelerin hazırlandığı tespit edildi. Duvarları aynayla kaplı bir gece kulübünde, polis ekipleri araştırma yaparken gizli bir kapı fark etti. Aynalarla kamufle edilen kapından, konsomatrisler için hazırlanmış bir bölmeye geçen ekiplerin yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

ZORLA ÇALIŞTIRILMA İDDİASI

Polis ekiplerinin yakaladığı kadınların kaçak olarak ülkemize getirildiği belirtildi. Zührevi hastalıklarla ilgili kontrol yapılması için hastaneye götürülen kadınlardan bazılarının zorla çalıştırdığı iddia edildi. İşlemleri tamamlanan kadınların İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği belirtildi.

ADAMLARINA TAKİP YAPTIRDILAR

Organize polisinin operasyon düzenlediği gece kulüplerini işletmecilerinin, daha önce gerçekleştirilen polis denetimlerine karşın “Erkete” yöntemi geliştirdiği belirtildi. Şüphelilerin, polis ekiplerinin Aksaray bölgesine baskın için daha önce kullandığı toplanma noktalarına kendi adamlarına gözetlettirdikleri öne sürüldü. Baskınlara karşı önlem olarak bekletilen erketelerin, her hangi bir hareketlenme durumunda polis araçlarını takip ettiği ve işletmecilere bilgi verdiği öne sürüldü.

ORGANİZE EKİPLERİ DEVRALDI

Yapılan çalışmalarda, şebekelerin “Erkete” sisteminin tespit edilince “Organize Polisi” devreye girdi. Erketelere fark edilmeden bölgeye giden ekipler, şok baskını düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler hakkında “Suç örgütü kurmak” “Suç örgütü yönetmek” ve “Suç örgütüne üye olmak” “Hürriyeti tahdit” “Zorla çalıştırma” “Konsomatris çalıştırma” suçlamalarında işlem yapılacağı belirtildi. Ayrıca, şüphelilerden kumar oynatıldığı tespit edilen bir mekan için “ Kumar oynatmak” suçundan, diğer bir adresle ilgili de “Kaçak ve sahte içki” suçlamasıyla işlem yapılacağı belirtildi.