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Gecenin karanlığını aydınlatan alevler 2 katlı evi küle çevirdi

Denizli’de meydana gelen olayda 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Gecenin karanlığını aydınlatan yangında itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi.

22:57 -
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Yangın saat 20.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi´nde meydan geldi. İsmail Heybeli´ye ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Alevlerin kısa sürede büyüyerek binayı sardı.  İhbar üzerine, olay yerine gelen Buldan, Sarayköy ve Gümüşler İtfaiyesi ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.   AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 23:21 23.03.2019
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