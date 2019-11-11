‘Geleceğe nefes’ için Anadolu Adliyesi’ne fidanlar dikildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan daha yeşil bir Türkiye için ‘Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Kartal'daki Anadolu Adliyesi bahçesine de fidanlar dikildi. “Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye” sloganı ile 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde 11 milyon fidan dikilmesi kapsamında Anadolu Adliyesi'nde anaokulunun bulunduğu bahçeye 500 fidan dikildi. Etkinliğe Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Başsavcı Vekilleri İsmail Değirmenci, Ömer Kurtuluş Aksoy, İhsan Kamil Akçadırcı ve Ramazan Öksüz, çok sayıda adliye personeli ile denetimli serbestlik yükümlülerinin yanı sıra anaokulu öğrencileri de öğretmenleriyle katıldı. Fidanların dağıtımının ardından Komisyon Başkanı ile Başsavcı Vekilleri öğrencilerle bahçeye fidan dikerek, can suyu verdi.

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YEŞİL BİR TÜRKİYE ÖZLEMİ

Etkinlik kapsamında konuşma yapan Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Kurtuluş Aksoy, “Buraya toplanmamızın amacı, 11 Kasım saat 11.11'de bütün Türkiye'de çapında 11 milyon fidan dikimi etkinliğidir. Bu etkinliğin amacı, Türkiye'de gelecek nesillere çevre bilincinin geliştirilmesi ve yeşil bir Türkiye ortamının sağlanmasıdır. Sloganı da ‘Bugün fidan, yarın nefes'tir. Bu kampanya inşallah başarılı olur. Gelecek nesillerimiz yeşil bir Türkiye ortamında yaşarlar” dedi.

TOPLAMDA 7 BİN FİDAN DİKİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü adliyenin yanı sıra, Şile Sofular Köyü ağaçlandırma alanı, Maltepe Ceza İnfaz Kurumları, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde de eş zamanlı fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlikte, bin fidan dağıtılırken, 6 bin fidan dikimi olmak üzere toplamda 7 bin fidan dağıtımı ve dikimi gerçekleştirdi.