Geleceğe Nefes kampanyası başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve büyük bir ilgi gören Geleceğe Nefes kampanyasında hedef 11 milyon fidan dikmekti. Katılım oranı yüzde 118’i buldu, şuan 13 milyon fidan sahiplenildi. Vatandaşlar hala kampanyaya dahil olmak ve yurdu yeşillendirmek istiyor.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Geleceğe Nefes kampanyasına başvuru yapmak isteyenler https://gelecegenefes.com/ adresinden FİDAN SAHİPLEN butonuna tıklayarak sayfanın sağında yer alan formu doldurması gerekiyor.

11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 81 ilde dikilecek fidanların tören alanını ve başvuru ekranını aşağıda yer alan linkten görüntüleyebilirsiniz.

GELECEĞE NEFES BAŞVURU EKRANI VE TÖREN ALANLARI BİLGİSİ