Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? 11 milyon fidan dikme kampanyasına büyük ilgi!

“Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyası yoğun ilgi sürüyor. 11 milyon fidan dikme kampanyası 11 Kasım 2019'da saat 11:11'de 81 ilde gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığının tarafından oluşturulan https://gelecegenefes.com/ adresin isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir. Birçok ilde başvurular yüzde yüze ulaştı. Hedeflenen sayıya ulaşılan illerde şu an Geleceğe Nefes Kampanyasına başvurular alınmıyor.

2 Kasım itibari ile sahiplenilen fidan sayısı 9 milyon 469 bin 239 oldu. Hedeflenen rakam ise 11 milyon 47 bin 430. Ayrıca site üzerinden fidan bağışı da yapılabiliyor.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLA

GELECEĞE NEFES OL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.