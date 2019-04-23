‘Gelecek hayalin ne’ sorusuna canlı yayında cevap: Alman vatandaşı olmak

NTV sunucusu, canlı yayına katılan öğrenciye gelecek planlarını sordu. Öğrenci de “Almanya Köln Üniversitesi'nde tıp okumak istiyorum, ondan sonra da belki Alman vatandaşı olurum” cevabını verdi. Sunucu da, ‘Hayır’ diye cevap verdikten sonra şunları söyledi; ’23 Nisan'da hayallerimize hiç sınır koymuyoruz tabii ki. Nerede okumak istediğine kadar karar vermiş öğrencimiz, sadece tıp okumak istemiyor, Köln Üniversitesi diyecek kadar da kararını vermiş bir öğrenci’.

AKP’Lİ VEKİLDEN MESAJ

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da gençlerin Türkiye’de hayallerini gerçekleştirmesini istediklerini belirterek “bizim gibi düşünmeyen,inanmayan,yaşamak istemeyen herkesin yerine kendimizi koyup,toplumsal mutabakat ne olmalı temel mesele” dedi.

Yeneroğlu twitter’da şu mesajı paylaştı: