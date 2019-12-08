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Son dakika… Şimdi de İzmir! Maalesef tam 12 gün oldu ama hâlâ…

İzmir’in Bornova ilçesinde staj yaptığı iş yerinden çıktıktan sonra kayıplara karışan 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi genç kızdan 12 gündür haber alınamıyor.

10:26 -
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Son dakika… Şimdi de İzmir! Maalesef tam 12 gün oldu ama hâlâ…

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Mehmet ve Raziye Arslan çiftinin 17 yaşındaki kızı Buse Arslan'dan 12 gündür haber alınamıyor.

27 Kasım Çarşamba günü, Bornova’nın Altındağ semtinde staj yaptığı iş yerine giden Buse Arslan, akşam saat 18.00'de işten çıktıktan sonra kayıplara karıştı.

Eve gelmeyen kızlarının durumundan endişe duyan Arslan ailesi, bir süre bekledikten sonra emniyete giderek kızlarının kayıp olduğunu belirtti.

Kızlarının hayatından endişe duyduklarını ifade eden anne Raziye Arslan, Buse'nin kısa süre içerisinde bulunmasını ve kızlarını görenlerin insaniyet namına 155'e haber vermesini istedi.

Polis ekiplerinin genç kızı arama çalışması devam ederken, kayıp kızdan henüz haber alınamadı. (İHA)

anne Çarşamba Haber izmir Polis
Son güncelleme: 10:57 08.12.2019
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