Genç kadın 40 metreden aşağı düştü!

Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Teknesiyle seyir halindeki bir balıkçı, Atatürk Parkı altında kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, falezlerden düştüğünü tahmin ettikleri kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede cesedin Suzan Hazer’e ait olduğu belirlendi.

Botla Kaleiçi Yat Limanı’na çıkarılan Hazer’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından, Antalya Adli Tip Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Hazer’in yıllar önce anne-babasını kaybettiği ve onlara duyduğu özlemi sosyal paylaşım sitesinden üzerinden yazdığı ortaya çıktı. DHA