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Genç kadına çakmaklı gasp

Ankara'da evine doğru yürüyen Rena Y.’nın boğazına çakmak dayayan Müjdat K., "Bağırma seni keserim ve kimsenin ruhu duymaz" diye tehdit ederek, telefonunu gasp etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

10:07 -
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Olay, 5 gün önce akşam saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi Mazi Sokak üzerinde meydana geldi. Tek başına evine doğru yürüyen Rena Y. kendisini uzun süre takip eden Müjdat K.nın, Mazi Sokak girişinde saldırısına uğradı. Rena Y.'nin boğazına sarılan saldırgan, cebindeki çakmağı genç kadının boğazına bıçak gibi dayayıp, telefonu vermesini istedi. Saldırgana direnen Rana Y., dengesini kaybedip yere düştü. Çevredekilerden yardım istemek için bağıran Rena Y.'yi, ‘Sesini çıkarma seni öldürürüm. Bağırma seni keserim ve kimsenin ruhu duymaz' diyerek tehdit eden K., telefonu gasp ederek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şok geçiren Rana Y.'nin yerden kalkıp bir süre yürüdükten sonra tekrar düştüğü görüldü.

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Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen Karakaya'yı telefonu satmak için geldiği dükkanda kıskıvrak yakaladı Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden K., Rena Y.'nin boğazına dayadığı aletin çakmak olduğunu iddia etti. Ele geçirilen telefon da sahibine teslim edildi. Yağma, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu bulundurma ve adam yaralama suçlarından kaydı bulunan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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DHA

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Son güncelleme: android-time 10:22 28.01.2019
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