Genç kadını dövüp, araçtan attı

Olay, Osmangazi’ye bağlı Atıcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A.(26) ile sürücü Berk K. arasından bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Ayşe A.’yı aracın içinde darbeden Berk K. bir süre sonra da hareket halindeki araçtan yola atarak uzaklaştı.

Arkadan gelen araç sürücülerinin dikkati sayesinde son anda ezilmekten kurtulan kadın bir süre yol ortasında hareketsiz bir şekilde yattı. Vatandaşlar tarafından kaldırılan Ayşe A., kendine gelmekte zorlandı.

“O KİM OLUYOR DA BANA TOKAT ATIYOR”

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Ayşe A,. kendisini darp ederek yola atan sürücüye hakaretler savurarak “O kim oluyor da bana tokat atıyor, beni arabadan atıyor?” diye bağırdı.

Güçlükle sakinleştirilen kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çevrede bulunan güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.(DHA)