Genç kız, Erdoğan’a ‘100 günlük programda yok ama’ dedi, herkes güldü

İzmir'de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden genç kız arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de partisinin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladığı Halkapınar Spor Salonu’ndan ayrılacağı sırada, yanına gelen Tutku Yalçın adlı genç kızla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, kendisini çok sevdiğini söyleyen Yalçın, “Şu polis abilerin 3600’ünü yap artık. Polis abilerin 3600’ünü niye yapmıyorsun?” dedi. Erdoğan da “Sen söyledikten sonra tamam ya” yanıtını verdi. Tutku Yalçın’ın hemen ardından ise, “100 günlük programında yokmuş ama” demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri güldürdü…

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.