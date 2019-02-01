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Genç kız uykusunda cinayete kurban gitti

Adana’nın Kozan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız, uykusunda cinayete kurban gitti. 

10:15 -
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Olay, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Kadar T., kızı Tuğçe T.’yi yatağında uyurken henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir T., oğlunu arayarak, ‘Yanlışlıkla Tuğçe’yi vurdum’ dedi. Oğlunun ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kadir T., polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, kapıyı kırıp girdikleri evde Kadir Tatar’ı gözaltına aldı. T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tuğçe’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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TUĞÇE’NİN ‘BABA’ PAYLAŞIMI: BABA ÜZER Mİ EVLADINI

Adana’nın Kozan ilçesinde babası Kadir T. tarafından uyurken öldürülen Tuğçe T.’in babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Tuğçe T.’in 21 Ocak’ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;

“Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.”, “Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??”

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İHA

İHA

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Son güncelleme: android-time 11:55 01.02.2019
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