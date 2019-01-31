Genç kıza laf atıp, erkek arkadaşını döven saldırganlar serbest

Olay, 20 Ocak günü Orhangazi ilçesinde bir kafeteryanın önünde meydana geldi. Erkek arkadaşı Berati G. ile bir alışveriş merkezine giden Burcu A.’ya 5 kişilik bir grup laf atınca tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirilirken, Berati G. ile Burcu A. çay içmek için bir kafeteryaya girip, oturdu.

Grup, çıkışta kendilerini bekleyen 5 kişinin saldırısına uğradı. Grup, Berati G.’yi tekme tokat döverken, Burcu A. ise erkek arkadaşını saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Yere düşen erkek arkadaşının üzerine kapanan Burcu A. da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, çağırılan sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Berati G’nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, ismi açıklanmayan şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 5 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.