Genç öğretmen, 6 yaşındaki kızı tarafından ölü bulundu

Alınan bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Fatma Eser Apartmanı’nın 12. Katındaki evinde meydana geldi. Özel bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Eda Kaymaklı, 6 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı evinde öldürülmüş olarak bulundu. Küçük kızın çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çilingirle açtıkları evde korkunç manzara ile karşılaştı. Yapılan incelemede genç öğretmenin birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Kaymaklı’nın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşadığı öğrenildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öğretmen Eda Kaymaklı'nın cesedi olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısının ve cinayet masası ekiplerinin inceleme yapmasının ardından otopsi için Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis cinayetle ilgili yoğun çalışma yürütürken, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Elde edilen bilgileri değerlendiren cinayet masası ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.