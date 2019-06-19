Gençlik Parkı sukuk olacak

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara'nın tarihi parklarından olan Gençlik Parkı'nın Varlık Fonu'na devredildiğini açıkladı. Ancak parkın Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş'ye devredildiği ortaya çıktı. Şirket, kira sertifikası (sukuk) çıkarıp ihraç ederek Gençlik Parkı üzerinden büyük borçlanmalara gidecek.

‘ANKARA'YA İHANET'

Uygulamaya tepki gösteren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Gençlik Parkı'nın Varlık Fonu'na devri Cumhuriyet'e ve onun Başkenti Ankara'ya ihanettir” dedi. 1935 yılında kent parkı olarak kurgulanan park, Fransız Theo Leveau tarafından tasarlanmıştı. 27 hektar üzerinde kurulan Gençlik Parkı'nın yapımı 19 Mayıs 1943 yılında tamamlanmış ve açılışı Gençlik ve Spor Bayramı'na denk geldiği için Gençlik Parkı olarak adlandırılmıştı.

‘MÜSRİF BİR MİRASYEDİ'

Parkın fona devrini eleştiren Tezcan Karakuş Candan, “Varlık Fonu, Cumhuriyet'in üretimden gelen gücünü kullanarak biriktirdiği tüm varlıkları tüketen müsrif bir mirasyedi yapılanmasıdır” ifadelerini kullandı.

Ancak Gençlik Parkı'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na değil, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne bağlı olduğu ortaya çıktı. Önceki Başkan Mustafa Tuna döneminde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün malı olan Gençlik Parkı, Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş'ye devredildi.

Büyük finansman sağlanacak

Varlık Kiralama Şirketi, Gençlik Parkı'nın kiracılarından elde edilen gelirlerine karşılık, kira sertifikası (sukuk) çıkarıp ihraç edecek, bu yolla Gençlik Parkı'nın örneğin 5 veya 10 yıllık kira gelirlerine karşılık bir çırpıda büyük miktarda kaynak sağlanmış olacak. Hazine, 3 Ekim 2012 yılından bu yana kamuya ait kira gelirleri üzerinden kira sertifikası çıkarıp borçlanma yapıyor.