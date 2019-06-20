Genelkurmay çatı davasında karar | Son dakika

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde “yurtta sulh konseyi” üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay “çatı” davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk’ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davada Mahkeme Başkanı Oğuz Dik hükmü açıkladı.

Buna göre sanıklardan Akın Öztürk, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Ömer Faruk Harmancık, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış ve Osman Kılıç, “anayasayı ihlal” suçundan bir, şehit olan 139 kişi dolayısıyla 139’ar kez, Osman Kılıç dışındaki sanıklar “Cumhurbaşkanına suikast” suçundan da birer kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

Böylece Kılıç 140, diğerleri 141’er kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu firari 13 sanığın dosyasının tefrik edilmesini kararlaştırdı.

YAVER ALİ YAZICI’YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini yöneten sözde “yurtta sulh konseyi üyesi” ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

Sanıklar arasında yer alan sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Yazıcı, darbe girişimine kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başyaveriydi.

Bulgaristan’da Sofya Askeri Ataşesi olarak görev yaparken 27 Temmuz 2015’te FETÖ tarafından Erdoğan’ın yanına yerleştirildi.

Darbe girişiminden kısa süre önce Erdoğan’ın yurt dışı yolculuklarının birinde bazı gazetecilere “Gülmeye devam edin. Haftaya darbe yaptığımızda nasıl güleceksiniz.” diyen Yazıcı’nın, darbe hazırlıklarından bilgisi olduğu 15 Temmuz sonrasında anlaşıldı.

1 Kasım 2015’teki genel seçimlerin ardından darbe planlamasına başlayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hareketlerini Yazıcı üzerinden takip etti.

Adil Öksüz’ün liderliğinde Ankara’da yapılan darbe toplantıları sırasında izinde olan Yazıcı, darbe girişiminden bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda darbeciler Muhsin Kutsi Barış, Bilal Akyüz, Fırat Alakuş ve Tanju Posor ile bir araya geldi. Toplantıda darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerini öğrenme ve bu bilgiyi suikast timine iletme görevi Yazıcı’ya verildi.

Yazıcı, bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Başyaverlik biriminde yaverlerle toplantı yaptı. 15 Temmuz gecesi başyaverlik binasının açık olmasını emretti ve Cumhurbaşkanı’nın hava, kara ve deniz yaverinden, dönemin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Muhsin Kutsi Barış’ın emirlerinin, kendi emri gibi kabul edilerek yerine getirilmesini istedi. Erdoğan’ın havacı yaverini Antalya, denizci yaverini İstanbul, karacı yaverini de Ankara’da görevlendirdi.

Yazıcı, 15 Temmuz öğle saatlerinde darbeye yönelik son direktifleri almak için Barış’la birlikte Genelkurmay’a giderek, Orgeneral Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı Orhan Yıkılkan’la görüştü. Sonra Muhafız Alayı’na dönen Yazıcı, akşam saatlerinde yanına Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli eski yarbay Emin Güven’i de alarak Cumhurbaşkanı’na suikast yapacak timin konuşlandığı Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına doğru yola çıktı.

Ankara’da uçakların alçak uçuş yapmasından sonra kendisini arayan Cumhurbaşkanlığı personeline, “geniş çaplı tatbikat olduğu” yalanını söyleyen Yazıcı, yol boyunca Cumhurbaşkanı’nın yerini tespit etmek için görüşmeler yaptı.

Yazıcı, saat 00.30’da Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına ulaşırken o ana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris Okluk Körfezi’ndeki Cumhurbaşkanlığına ait tesiste bulunduğunu sanan darbeciler, FETÖ’cü başyaverin verdiği bilgi üzerine Erdoğan’ın kaldığı otele gitti.

Çiğli’de sabaha kadar darbenin başarılı olması için görüşmeler yapan Yazıcı, olaylardan haberi yokmuş gibi davranarak ertesi gün Ankara’daki görev yerine döndü.

Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı personelinin o geceye ilişkin beyanlarının ardından gözaltına alındı. İlk ifadesinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bir futbol etkinliğine gitmek üzere Antalya’ya doğru önceden tanımadığı ‘Emin’ adlı bir yarbayla yola çıktığını, askeri hareketlilik olunca en yakın birliğe gittiğini” iddia etti.

Tanıkların ifadeleri, darbeci askerlerle telefon trafiği ve o gece suikast timinin olduğu üsse gittiğinin tespit edilmesine rağmen FETÖ’cü başyaver savcılıkta ve mahkemede de suçlamaları kabul etmedi.

Yargılandığı davada, “Darbe girişimini öğrendikten sonra İzmir Çiğli’deki 2. Hava Üs Komutanlığına gittin ve burada televizyonlardan darbe girişimini gördün. Daha sonra Cumhurbaşkanı’nı neden aramadın?” şeklinde soru yöneltilen Yazıcı, “Bu soruya verilecek mantıklı bir cevabım yok.” demekle yetindi.

Yazıcı’nın evindeki aramada kendi el yazısıyla hazırladığı belgeler ele geçirildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın kişileri fişlediği ve bu notları örgüte ilettiği tespit edildi.

Genelkurmay Başkanı Akar’ın o dönemki emir subayı Levent Türkkan da ifadesinde, Yazıcı’nın FETÖ’cü olduğunu bildiğini söyledi.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı’nın yerini suikast timine bildirdiği gerekçesiyle Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Yazıcı, sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi olarak Genelkurmay çatı davası ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasının da sanıkları arasında yer aldı.

KOMANDO TABURLARINA İNTİKAL EMRİ VEREN TUGAY KOMUTANINA 141 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini sırasında Şırnak’taki komando taburlarına Ankara’ya intikal emri veren eski Çakırsöğüt jandarma tugay komutanı Ali Osman Gürcan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görülen 224 sanıklı Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı.

Sanıklar arasında yer alan sözde “yurtta sulh konseyi” üyesi, eski Çakırsöğüt jandarma tugay komutanı Ali Osman Gürcan, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında Çakırsöğüt jandarma komando tugay komutanı olarak görev yapan eski tuğgeneral Ali Osman Gürcan, firari Adil Öksüz liderliğinde Ankara Konutkent’teki villada yapılan darbe planlaması toplantılarına katıldı ve sözde atama listesinde “Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Personel Başkanı” olarak belirlendi.

Gizli tanık “Şapka”, bu toplantıda Gürcan’ın komutasındaki Çakırsöğüt tugayının hava yoluyla Ankara’ya getirilmesi ve diğer kuvvetlere takviye olarak verilmesi konularının görüşüldüğü söyledi.

Darbe girişimi günü örgütten aldığı talimat üzerine 320 tam teçhizatlı komandoyu Şırnak'tan Ankara’ya götürmek üzere 37 askeri araçtan oluşan konvoyu hazırlatan Gürcan, devletine bağlı bazı askerlerin itiraz etmesi üzerine “Emrime kim itaatsizlik ederse elini ayağını bağlayın, atın nezarete.” diye emir verdi.

Zırhlı Personel Taşıyıcı araçlarla saat 00.10 sularında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na doğru yola çıkan darbeci askerler, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından durduruldu. FETÖ’cü Ali Osman Gürcan buradaki polislere, “Burayı açmazsanız eğer, bombalatırım.” diye bağırdı.

Kısa süre sonra vatandaşların da bölgeye gelmesi ve polislerin geri adım atmaması üzerine Gürcan ve beraberindeki 320 komando dönmek zorunda kaldı.

Şırnak’tan 3 nakliye uçağıyla Ankara Etimesgut Hava Alay Komutanlığa gitmeyi planlayan Gürcan’ın planı, valiliğin emriyle havalimanı pistinin araçlarla kapatılması ve askeri uçakların inişine izin verilmemesi üzerine suya düştü.

Darbe girişimi başarısız olunca gözaltına alınan Gürcan, ilk ifadesinde Şırnak’taki komandoların Ankara’ya nakli talimatını, eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı FETÖ’cü tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün verdiğini söyledi.

Malatya 2. Ordu Komutanlığı Harekat Merkezinden adını bilmediği bir subayın kendisine “Komutanım birliğinizin ivedi olarak Ankara’ya intikali bekleniyor, bunun için uçak gönderiliyor, ivedi olarak Şırnak havaalanına intikal etmeniz gerekiyor.” dediğini öne süren Gürcan, adını bilmediği bu subayın yönlendirmesiyle havaalanına doğru yola çıktığı yalanına başvurdu.

Mahkemedeki savunmasında, darbeye hazırlık toplantılarına katıldığına dair delillere karşı “bayram tatili dönüşü Ankara’ya uğradığını, ayrıca pasaport işlemleriyle uğraştığını” iddia etti.

FETÖ’nün örgüt içi haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen Gürcan’ın örgütle ilişkisi, gizli tanık “Yağmur”un teşhisiyle de ortaya çıkarıldı.

“Yağmur”, “Gürcan’ın Şırnak’taki FETÖ’cü askerlerin abisi olduğunu ve 2014’te Cizre Anadolu Lisesi’nde FETÖ’nün Şırnak il sorumlusu tarafından düzenlenen örgüt toplantısına sivil kıyafette katıldığını” anlattı.

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AA