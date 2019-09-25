 Gerçeği yıllar sonra öğrendi öz babasına tazminat davası açtı

Evli ve bir çocuk babası 31 yaşındaki Cihan Altın, yolcu olarak otobüse binen 2 kişinin, “Babana selam söyle” demesi üzerine durumdan şüphelendi. Annesinin yıllar sonra gerçek babasının Orhan K. olduğu gerçeğini açıklamasıyla büyük şok yaşayan Altın, önce 6 yaşında kaybettiği Yaşar Yıldırım’ın babası olmadığının tespiti için dava açtı.

Mezarı açılarak alınan örnekler üzerinde yapılan DNA testiyle Yıldırım’ın babası olmadığını kesinleştiren Cihan Altın, annesinin kızlık soyadını alarak öz babası olan Orhan K’ye babalık davası açtı. Mahkeme emriyle İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testi sonucu Orhan K’nin öz babası olduğunu kesinleştiren Altın, bu kez de “babalık görevini yerine getirmediği” gerekçesiyle Orhan K’ye 355 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

“Hiçbir hatam kusurum yokken ben 31 yıl babasız büyüdüm”

Altın, yaptığı açıklamada, babası bildiği kişinin 6 yaşında ölmesi nedeniyle bu konuda 2017 yılına kadar hiçbir şüphe yaşamadığını anlattı. Kısa bir süre önce gerçek babasıyla ilgili gerçeklere ulaştığını ifade eden Altın, şöyle konuştu: “Amcamla konuştum ancak bana ‘Boşver oğlum senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Kendi hayatına bak’ dedi. Annemi sıkıştırınca gerçeği söylemek zorunda kaldı.

Öz babamın zaten benden haberi varmış. Öz babam beni kabullenmek istemedi. Yıllarca babasızlığın acısını çektim. Hiçbir hatam, kusurum yokken babasız büyüdüm. ‘Ben hata yaptım özür diliyorum, 31 yıl hayatında yoktum’ dese, özür dilese bende sevgi parçacığı kıpırdayacaktı. Şu an hiçbir şey yok. Babasız yaşadığım yılların hesabını vermesini istiyorum.” Altın, yıllarca arkadaşı olan kişinin de öz kardeşi olduğunu öğrendiğini, bu durum ortaya çıktıktan sonra görüşmemeye başladıklarını da dile getirdi.

İZMİR (AA)