Gerçek ailesini arayan Dilek Yakar şoke oldu! Bir hafta dört kişi ‘Baban benim’ diye aradı

Antalya’da evli ve bir çocuk annesi Dilek Yakar, 20 Mart 1991 tarihinde Kepez ilçesindeki özel bir doğum kliniğinde dünyaya geldi. Ancak Dilek evlilik dışı dünyaya geldiği için anne-babası tarafından kliniğe terk edildi.

GERÇEK AİLESİNİ TANIYAN DOKTOR İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre kadın doğum uzmanı doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla, Zekiye- Arif Yakar çiftine evlatlık verildi. 27 yıl boyunca gerçeği saklayan aile, Dilek Yakar’ın evlatlık olduğu yönündeki söylentilerin artması üzerine 1.5 yıl önce gerçeği kızlarına anlattı.

Gerçeği öğrenmesinin hemen ardından bebeklik fotoğraflarını toplayan Dilek Yakar, doktor F.Ö.’nün yıllar önce intihar ettiğini öğrenince, sağ gözünün altındaki doğum lekesiyle biyolojik ailesinin peşine düştü.

ARAYANLARDAN İKİSİ ANTALYA’DAN

Yakar’ın gerçek ailesinin arayışının haber olmasının ardından genç kadını bir hafta içinde dört kişi arayarak “Babam benim” dedi. İlk arayan kişinin Akdeniz Üniversitesi’nde memur olduğunu ve anlattıklarıyla kendi yaşantısının örtüştüğünü, ancak içinde yine de tedirginlik olduğunu belirten Yakar, ikinci kişinin ise Döşemealtı ilçesinden bir kişi olduğunu söyledi.

TEST YAPTIRMAK İÇİN İSTANBUL’A GİDECEK

Diğer iki kişiyle ilgili detaylı bilgi alamadığını, sadece telefonla görüştüğünü, bir anda dört kişinin kendisine “Ben babanım” dediği için kafa karışıklığı yaşadığını aktaran Dilek Yakar, birkaç sonra test yaptırmak için İstanbul’a gideceğini ve karışık duygular içinde olduğunu söyledi. (DHA)