Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gerçek otopside ortaya çıktı! 3 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta, 13 gün önce çayda cesedi bulunan Hasan Karademir'in (68) cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polisin yakaladığı cinayet şüphelisi 3 kişi, tutuklandı.

23:10 -
Haberler Gündem
Gerçek otopside ortaya çıktı! 3 kişi tutuklandı

Olay, geçen 10 Mart’ta Gökçebey ilçesinde Devrek Çayı’nda meydana geldi. Bölgede gezenler çayda hareketsiz şekilde yatan kişiyi görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma tarafından yapılan incelemede kişinin öldüğü ve cesedin Hasan Karademir´e ait olduğu tespit edildi. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı Karademir´in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERAranıyordu... Cesedi çayda bulunduAranıyordu... Cesedi çayda bulundu

Yapılan otopside Karademir’in cinayete kurban gittiği tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Hasan Karademir’in ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.K., C.K., ve O.M., adliyeye sevk edildi.

İLGİLİ HABERReyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulunduReyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.  DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more