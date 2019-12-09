Gerede Çayı’ndaki balık ölümlerine 360 bin lira ceza!

Bolu’nun Gerede ilçesinden Karabük’ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı’nda son günlerde meydana gelen balık ölümleri tepki çekti. Sudaki kirlilik, koku ve balık ölümleri nedeniyle çayın geçtiği 80 köyde yaşayan vatandaşlardan bazıları duruma isyan etti. Köyde yaşayan vatandaşlar çayın yaydığı koku ve sudaki kirlilik sebebiyle hayvanları içme suyu ihtiyacını karşılayamadığı için tepki gösterdi.

360 BİN TL CEZA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı. Müdürlük, Gerede Deri Sanayi Bölgesi’nde 120 fabrikadan 30’una ilk olarak toplam 360 bin TL ceza kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı görevliler de sudan numune aldı. Gerekli incelemelerin ardından sudaki kirliliğe ve balık ölümlerine neden olan fabrika ya da fabrikalar hakkında yeniden cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

ARTIK BALIK KALMADI

Çayın geçtiği Akçaşehir köyünde yaşayan Seher Yıldız, “Çayın yanına yaklaşamıyoruz. Hayvanlar da zarar görüyor. Çok rahatsızlık duyuyoruz. Köyün içinde su yok. Koku da oluyor. Balık ölümleri oluyor. Hiç balık kalmadı. Eşim önceden bir poşet balık getirirdi. Artık balık kalmadı. Tutulan balık da yenilmez. İlçede bulunan fabrika atıklarından kaynaklanıyormuş. Bu pislik bize Gerede’den geliyor” dedi.

KÖPÜK GÖZÜKÜYOR, ACAYİP KOKUYOR

Muhtar azası Emin Cansever ise, “Yukarıdan aşağıya kadar pislik akıyor. Malımız ve canımız risk altında. Balıklar ölüyor. Kendimiz elimizi bile yıkayamıyoruz. Acayip kokuyor. Hiç kimse ilgilenmiyor. Bu 10 senedir bu şekilde. Bu tabakhane ve tekstil fabrikalarından kaynaklı. Salıyorlar pisliği. Arıtmayı çalıştırmıyorlar. Arıtmaların çalıştırılmasını istiyoruz. Belki 100 köyde bu sorun var. Karabük’e kadar sorun var. Hayvanlarımız sudan içmiyor. Köpük gözüküyor, acayip kokuyor. Hele sabahları daha kötü oluyor” diye konuştu.

ARTIK BURADA YAŞANMIYOR

Eski muhtar Durmuş Yurt da balık ölümlerinin ilçedeki fabrikalardan kaynaklandığını düşündüğünü ifade ederek, “Bir defa hayvanlarımız su içemiyor. Kokudan durulmuyor köyümüzde. Hiç balık kalmadı. Tamamen bitti balık. Ben en azından fabrikalarda arıtmanın kullanılmasını ve problemin çözülmesini istiyorum. Artık burada yaşanmıyor” dedi.

SABAH NAMAZINI CEMAATLE ZOR KILIYORUZ

Köy imamı Ali Keleş, “Çayımızın hali çok berbat. Yetkililerin bir an önce el atmasını istiyoruz. En azından arıtmanın çalışıp da bu pisliği buralara akıtmamaları daha uygun olur. Hayvan burada su içemiyor. Çayda bütün canlılık bitmiş. Daha önceden nispeten temizdi ama 5-6 senedir daha berbat. Gittikçe de daha berbat bir hal alıyor. Buna tahminim Gerede’deki deri fabrikaları ve boya fabrikası sebep oluyor. Sabah namazını burada cemaatle zor kılıyoruz. 5 dakika dışarıda durma şansımız yok o kadar kötü bir koku. Evlerin içine de giriyor. Kesinlikle akşamları bir kapı, cam açma şansımız yok” diye konuştu.