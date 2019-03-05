Gezi iddianamesinde Soros detayı

İddanamede, Açık Toplum Vakfı'nın 2008-2017 yılları arasında yüzlerce dernek ve kişiye 2 bin 146 işlemde toplam 30 milyon TL para gönderdiği belirlendi. Vakfın Türkiye'deki derneklere 17 Milyon TL aktardığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında savcılık Soros'a ait olan Açık Toplum Vakfı'nın para trafiğini de incelemeye aldı. Savcılık, vakfın para transferlerini MASAK'a inceleterek bir rapor hazırlattı.

ŞEMA HAZIRLANDI

MASAK'ın hazırladığı rapora göre Açık Toplum Vakfı'nın 9 yılda aralarında FETÖ'nün kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın da yer aldığı 136 derneğe 17 milyon lira havale ve EFT gönderdiği belirlendi.

Savcılık, hazırladığı şemayla Açık Toplum Vakfı'nın fonladığı dernek ve kuruluşları da belirledi. Soros'tan para alan dernekler arasında Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ile Anadolu Kültür A.Ş yer aldı. Şemada, TESEV'e 1 milyon 800 bin, Anadolu Kültür A.Ş'ye de 1 milyon 891 bin TL para gönderildiği belirtildi.