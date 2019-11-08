Gıda hırsızlığında büyük artış!

9 EKİM: Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Baş, ceviz çalmak için komşusunun bahçesine giren hırsızlar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan yedi kişiden altısı tutuklandı.

9 EKİM: Gaziantep’te girdiği evlerden 35 kilogram salça ile dört bidon zeytinyağı çalan M.Ç. tutuklandı.

16 EKİM: Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 300 kilo armut çalan iki hırsız yakalandı. Çalınan armutlar sahibine teslim edildi, hırsızlar tutuklandı.

19 EKİM: Sakarya’nın Erenler ilçesinde, bir evin deposundan 23 çuval fındık çalan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

1 KASIM: Mersin'in Tarsus ilçesinde devlete ait arazide bulunan bir ton narı çalan üç şüpheli tutuklandı.

6 KASIM: Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin adet avokado çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç zanlı tutuklandı. Çalıntı avokadoların büyük bir kısmı sahiplerine iade edildi.

7 KASIM: Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir büyükbaş hayvan ile 2.5 ton Antep fıstığı çalan üç şüpheli tutuklandı.

8 KASIM: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen biri kişi yakalandı.