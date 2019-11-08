Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gıda hırsızlığında büyük artış!

Son bir ayda Türkiye'nin dört bir yanından gelen hırsızlık haberleri şaşırtmaya başladı. Gıda hırsızlığı vakalarındaki artış gözle görülür seviyede... Çalınan ürünler arasında avokadodan salçaya, zeytinyağından cevize pek çok gıda bulunuyor.

Sozcu.com.tr
13:24 -
Haberler Gündem
Gıda hırsızlığında büyük artış!

9 EKİM: Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Baş, ceviz çalmak için komşusunun bahçesine giren hırsızlar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan yedi kişiden altısı tutuklandı.

9 EKİM: Gaziantep’te girdiği evlerden 35 kilogram salça ile dört bidon zeytinyağı çalan M.Ç. tutuklandı.

Bursa’da köylüler, tanesi 1 kilogram gelen armutlar çalınmasın diye ateş yakıp sabaha kadar devriye atıyor.

16 EKİM: Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 300 kilo armut çalan iki hırsız yakalandı. Çalınan armutlar sahibine teslim edildi, hırsızlar tutuklandı.

19 EKİM: Sakarya’nın Erenler ilçesinde, bir evin deposundan 23 çuval fındık çalan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

1 KASIM: Mersin'in Tarsus ilçesinde devlete ait arazide bulunan bir ton narı çalan üç şüpheli tutuklandı.

6 KASIM: Antalya’nın Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin adet avokado çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç zanlı tutuklandı. Çalıntı avokadoların büyük bir kısmı sahiplerine iade edildi.

7 KASIM: Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir büyükbaş hayvan ile 2.5 ton Antep fıstığı çalan üç şüpheli tutuklandı.

8 KASIM: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytin ağaçlarından 3 ton zeytin çaldığı öne sürülen biri kişi yakalandı.

Adıyaman Antalya Balıkesir Bursa Gaziantep İnegöl Mersin Sakarya Türkiye zeytinyağı
Son güncelleme: 13:31 08.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more