Giresun seçim sonuçları: Giresun’da ilk sonuçlara göre hangi parti önde? İşte oy oranları!

Vatandaşlar Giresun ve Giresun iline bağlı Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ilçelerinde 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesiyle oy sayımına geçildi.

Giresun’da belediye başkanlığı için CHP’den Kerim Aksu, AKP’den Aytekin Şenlikoğlu, MHP’den Hasan Yılmaz, Saadet Partisi’nden Saim Öksüz, DSP’den Mustafa Güzel, TKP’den Osman Nuri Kale, BTP’den Adulkadir Bayram yarıştı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Giresun’da; CHP 28 bin 031 seçmenle yüzde 46.3, AKP 23 bin 668 seçmenle yüzde 33.1, MHP 7 bin 222 seçmenle 11.9 oy alarak ilk üç sırayı paylaşmıştı. Bu sonuçlara göre; CHP’nin adayı Kerim Aksu Giresun Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2019 Giresun yerel seçim sonuçları da açıklanmaya başladı. İşte seçim sonuçları, oy oranları…