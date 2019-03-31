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Giresun seçim sonuçları: Giresun’da ilk sonuçlara göre hangi parti önde? İşte oy oranları!

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Giresun sonuçları resmi olmayan sonuçlara göre belli olmaya başladı. İşte Giresun ve Giresun İlçelerinde seçim sonuçları ve oy oranları...

18:22 -
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Giresun seçim sonuçları: Giresun’da ilk sonuçlara göre hangi parti önde? İşte oy oranları!

Vatandaşlar Giresun ve Giresun iline bağlı Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ilçelerinde 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00'de bitmesiyle oy sayımına geçildi.

Giresun’da belediye başkanlığı için CHP’den Kerim Aksu, AKP’den Aytekin Şenlikoğlu, MHP’den Hasan Yılmaz, Saadet Partisi’nden Saim Öksüz, DSP’den Mustafa Güzel, TKP’den Osman Nuri Kale, BTP’den Adulkadir Bayram yarıştı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Giresun’da; CHP 28 bin 031 seçmenle yüzde 46.3, AKP 23 bin 668 seçmenle yüzde 33.1, MHP 7 bin 222 seçmenle 11.9 oy alarak ilk üç sırayı paylaşmıştı. Bu sonuçlara göre; CHP’nin adayı Kerim Aksu Giresun Belediye Başkanı olmaya hak kazanmıştı.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2019 Giresun yerel seçim sonuçları da açıklanmaya başladı. İşte seçim sonuçları, oy oranları…

Giresun İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Kerim Aksu CHP CHP 18.045 % 48,86
Aytekin Şenlikoğlu AK Parti AK Parti 17.966 % 48,65
Diğer Diğer 391 % 1,06
Saadet Partisi Saadet Partisi 379 % 1,03
DSP DSP 54 % 0,15
TKP TKP 54 % 0,15
BTP BTP 43 % 0,12
Giresun İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 22.003%53,49
MHP MHP 8.160%19,84
CHP CHP 6.899%16,77
İyi Parti İyi Parti 2.555%6,21
Saadet Partisi Saadet Partisi 749%1,82
Diğer Diğer 313%0,76
BBP BBP 259%0,63
BTP BTP 71%0,17
BURHAN BİLGE BURHAN BİLGE 68%0,17
Vatan Partisi Vatan Partisi 32%0,08
HDP HDP 27%0,07

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Son güncelleme: android-time 18:28 31.03.2019
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