Giresun’da haçlı çeşme tartışması

Giresun'un Görele İlçesi'nde hayırsever Ali Aydın, “Şehit Tahir Aydın gelinleri Ayşe ve Saliha Aydın hayratı” adıyla çeşme yaptırdı. Çeşmeler, 4 oturaklı şekilde dizayn edildi. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan çeşmelerle ilgili şaşırtan bir tartışma başlatıldı. Çeşmedeki motifler haç işaretine benzetildi.

AKP'Lİ BAŞKAN, TROLLERE KIZDI

Sosyal medyada, hem hayırsever iş adamına hem de çeşmeleri açan AKP'li Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'e yönelik lince varan ifadeler paylaşıldı. “Haç işaretli çeşmeden su içilmez” kampanyası başlatıldı. AKP'li Erener, sosyal medya lincine tepki gösterdi. Erener, “Haç işareti yok. Bunlar çok ayıp şeyler. Toplumda bir sosyal linç oluştu. Dinsizliğim, ahlaksızlığım kalmadı. Beni Ortodoks ilan edenler oldu. Ülkece hoşgörülü olmamız lazım” dedi.