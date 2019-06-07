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Giresun’da haçlı çeşme tartışması

Başkan Erener yaşadıklarını SÖZCÜ’ye anlattı: “Çeşmeler yan yana gelince motifler, haç görüntüsünü vermiş olabilir. Çeşmeyi yaptıran hacı bir iş adamı. Bana ‘dinsiz’ dediler. Ortodoks ilan eden bile oldu. Çok üzgünüm.”

Ali Ekber ERTÜRK
06:30 -
Haberler Gündem
Giresun’da haçlı çeşme tartışması

Giresun'un Görele İlçesi'nde hayırsever Ali Aydın, “Şehit Tahir Aydın gelinleri Ayşe ve Saliha Aydın hayratı” adıyla çeşme yaptırdı. Çeşmeler, 4 oturaklı şekilde dizayn edildi. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan çeşmelerle ilgili şaşırtan bir tartışma başlatıldı. Çeşmedeki motifler haç işaretine benzetildi.

MOTİFLERİ KALDIRTTI
AKP'li Erener, tartışma nedeni olan motifleri kaldırttı. Erener, “Gündeme böyle gelmek istemezdik” diye konuştu.

AKP'Lİ BAŞKAN, TROLLERE KIZDI

Sosyal medyada, hem hayırsever iş adamına hem de çeşmeleri açan AKP'li Görele Belediye Başkanı Tolga Erener'e yönelik lince varan ifadeler paylaşıldı. “Haç işaretli çeşmeden su içilmez” kampanyası başlatıldı. AKP'li Erener, sosyal medya lincine tepki gösterdi. Erener, “Haç işareti yok. Bunlar çok ayıp şeyler. Toplumda bir sosyal linç oluştu. Dinsizliğim, ahlaksızlığım kalmadı. Beni Ortodoks ilan edenler oldu. Ülkece hoşgörülü olmamız lazım” dedi.

Son güncelleme: android-time 02:45 07.06.2019
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