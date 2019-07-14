Giresun’da yolcu minibüsü dereye devrildi: 5 ölü 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Espiye ilçesine bağlı Ericek köyünde meydana gelen kazada, Mustafa A. yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilvadi mevkiinde şarampole yuvarlandı. Minibüsün şarampole yuvarlandığı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların ilk müdahalesiyle minibüs içerisinden çıkartılan yaralılar araçlara bindirilerek Espiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İHA