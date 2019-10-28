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Giysi kumbarasını görülmemiş yöntemle soydular!

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde belediye tarafından sokaklara yetleştirilen kullanılmış eşyaların toplanmasını amaçlayan "Giysi Kumbarası" hırsızların hedefi oldu.

17:42 -
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Ataşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kullanılmış eyşa toplama amacıyla yapılan “Giysi Kumbarası” biri çocuk iki kişi tarafından soyuldu.

Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre küçük bir çocuğun kullanıldığı hırsızlık yöntemi görenleri şaşkına çevirdi.

Görüntülerde hırsızların önce küçük bir çocuğu kumbaranın içine gönderdiği ardından içerdekileri çaldığı görüldü. Hırsızlar en son hırsızlık için kullandıkları küçük çocuğu da alarak kayıplara karıştı.

Son güncelleme: 17:44 28.10.2019
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