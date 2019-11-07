Gökbilim Merkezi’ndeki yangının sebebi belli oldu

Mamak Belediyesi’ne bağlı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi kulesinde geçen pazar günü çıkan ve büyük maddi zarara neden olan yangına ilişkin itfaiye raporu hazırlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca hazırlanan raporda, “yangının elektrikten kaynaklanmadığı” vurgulandı. Raporda, ” kulenin yanma yoğunluğu olan ikinci kat çatı kısmındaki

yanmaya müsait malzemeler üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş atılarak yakıldığı, rüzgarın etkisiyle de yanmaya müsait malzemelerin (dış cephe kaplamalarının) hızla tutuşarak alevlerin yayıldığı” ifade edildi. (AA)