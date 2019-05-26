Gökçek’e ‘jeep’ için binlerce mesaj yağdı: Jeepi yıkat, fulle, belediyenin önüne bırak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski başkanlardan Melih Gökçek'e tahsis edilen 3 jeepten 2'sinin geri alındığını açıklamasından sonra sosyal medyadan Gökçek'e ‘3. Jeepi ver' mesajı yağdı. Gökçek'in twitter hesabından paylaştığı her yorumun altına yüzlerce “Cipimizi geri ver”, “Cipleri geri gönder adamın asabını bozma”, “Sen cipi getirsene önce, ama depoyu fulle”, “Jeep i ver satıp ekmek alıcaz” şeklinde mesajlar bırakıldı.

Yavaş, kendisinden önce 1 katrilyona ihale edilen işi kendilerinin 188 milyona ihale ettiklerini açıkladı. Gökçek'in belediyeden ayrılmasından sonra belediyeye ait 3 jeepi aldığını belirten Yavaş, bunlardan 2'sinin iade edildiğini söyledi.

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Yavaş'ın bu açıklamaları Gökçek'i kızdırdı. “Madem ki devr-i sabık meydana getirmek istiyorsun. Hay hay. Ben her soruna cevap vereceğim. Ben de Yavaş için devr-i sabık başlatacağım” diyen Gökçek, Yavaş'la televizyonda bütün iddiaları konuşmaya hazır olduğunu söyledi. Gökçek, “Sayın Yavaş senle Halk TV'de 2 saatlik program yapalım. Sırayla sen bir soru sor, ben cevaplıyayım, ben bir soru sorayım sen cevapla. Birimiz eski, birimiz yeni Ankara Büyükşehir Başkanıyız” diye çağrıda bulundu.

Gökçek'in bu talebine Yavaş'tan açıklama gelmedi. Ancak Gökçek'in twitter hesabından yaptığı her paylaşımın altına onlarca ‘jeep' mesajı yazıldı. İşte Gökçek'in takipçilerinin bıraktığı mesajlardan bazıları;

JEEPİ FULLE, BELEDİYENİN ÖNÜNE BIRAK

*Jipten in Almanya'dan oğlum gelecek o pinecek:)

*Arabayı yıkatıp getiriyorsun, anahtarı güvenliğe bırak, bir daha da seni buralarda görmeyeyim.

*Hırsızlık demişken cip nerde hacı.

*Hani küsünce bilyeler verilir ya jeepi versene.

*Cipimizi ver la..

*Ooo Jipçik gibisin yine başgan.

*TV’ye çıkmak istemiyor cip istiyor :)

*Cipin bakımını yaptır, yıkat ve teslim et.

*Cipimizi veeeer, Cipimizi veeer, 06 melihhh, Cipimizi ver.

*Fışkıyeyi ciple manevra yaparken sen gırdın dimi

*Cipleri geri gönder adamın asabını bozma.

*Sen cipi getirsene önce, ama depoyu fulle.

*Son jipi de alacak elinden.

*Jeep