Gönüllü kadınlar yangınlarla mücadele edecek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde başlatılan gönüllü itfaiyecilik projesiyle, acil durumlarda vatandaşların bilinçli bir şekilde olaylara müdahale etmesi amaçlanıyor. 2 Aralık’ta başlayan gönüllü itfaiyecilik projesine bugüne kadar 10’u kadın 58 kişi başvuruda bulundu. Ayvalık İtfaiyesi tarafından gönüllü itfaiyecilere 36 saatlik teorik eğitimin ardından, 36 saat uygulamalı eğitim veriliyor.

Üç grup halinde toplam 72 saat sürecek olan eğitimin sonunda, gönüllü itfaiyeci olmaya hak kazananlara belge verilecek ve meydana gelebilecek olası yangınların söndürme çalışmalarına katılabilecek.

Gönüllü itfaiyecilik eğitimiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın sorumluluk alanında meydana gelebilecek yangınlara, su baskınlarına, her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda, teknik kurtarma gerektiren olaylarada, ilk yardım hizmetlerinde, her türlü arama ve kurtarma olaylarında, eğitim ve tatbikatlarda gönüllü itfaiyecilerin de görev almaları amaçlanıyor.

İtfaiyecilerin yangından trafik kazasına kadar farklı olaylara müdahale yöntemlerini detaylı olarak anlattıklarını söyleyen Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut, “Balıkesir İlçe Grup Amirlikleri arasında en yoğun çalışan grubuz. Eğitime katılan ve başarılı olan gönüllü itfaiyecilerimiz, bundan böyle olası yangınlarda ve sel baskınlarında Ayvalık İtfaiyesi ile koordinasyon halinde çalışmalara katılıp, itfaiyecilere yardımcı olabilecekler” dedi.

‘KADIN İTFAİYECİLER İLE GURUR DUYUYORUM'

İtfaiyecilik mevzuatından yangın yerindeki tehlikelere, araç ve malzeme bilgisinden söndürme maddeleri ve tekniklerine kadar verilen detaylı eğitime katılan 22 yaşındaki Bükre Yalvaç, “Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunuyum. KPSS´ye hazırlanıp itfaiyeci olmayı düşünüyorum. Doğayı, insanları ve canlıları çok seviyorum. O yüzden bu kursa katılmak istedim. İleride umarım itfaiyeci olurum. İzmir´de kadın itfaiyecileri görmüştüm, gurur duyuyorum kadınların böyle bir şey yapmasından” dedi.

Ev hanımı Sevtap Oran ise, “Oturduğum yer olan Yenimahalle´de çok yangın çıkıyor. Kendi evimin üst katı da yanmıştı. Müdahale etmek için katıldım. İlk müdahaleyi artık kendim yapmak istiyorum” diye konuştu.

Havva Nefise Çam da, “Dernek olarak birçok aramalara gittik. İtfaiyeye de yardımcı olabilmek için kursa katıldık. İnşallah bize ihtiyaç duyulmaz ama ihtiyaç duyulduğunda yardımcı oluruz. Gönüllü olmaktan mutluyuz” diye konuştu. (DHA)