Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Gören çep telefonuna sarıldı! Vinçle taşındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, balıkçılar tarafından her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyunda 'camgöz' cinsi 2 köpek balığı yakalandı. Köpek balıkları, araştırmalarda kullanılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne götürüldü.

20:50 -
Haberler Gündem

Gece saatlerinde Fethiye’den denize açılan ‘Salih Reis – 1’ isimli tekneden atılan ağlara, saat 05.00 sıralarında Kızılada açıklarında iki köpek balığı takıldı. Balıkçılar, 2 saat boyunca ağlara takılan balıkları tekneye almaya çalıştı.

Ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpek balığı Fethiye Sahil Bandı’na getirildi. Her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyundaki iki ‘camgöz’ cinsi köpek balığı vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Çevredekiler ise o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi.

İki köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpek balıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.  DHA

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 21:09 26.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more