Görenler şaşkına döndü! 5 ayaklı kuzu…

Buldan’ın kırsal Kadıköy Mahallesi’nde Ümit Uysal’a ait koyun, 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Ağıla girdiğinde doğum yapan koyunun 5 ayaklı kuzusunu görünce şaşkınlık yaşayan Uysal, durumu bir veterinere bildirdi. Veteriner hekimin muayene ettiği kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

35 yıldır küçükbaş hayvan besiciliği yaptığını belirten Uysal, “Hayvancılık bizde baba mesleğidir. Daha önce yüzlerce koyunum doğum yaptı. Ancak böyle bir duruma daha önce hiç rastlamadım. Koyunum 5 ayaklı bir kuzu doğurdu. Sağlık durumu iyi. Kuzumuz, mahallelimizin de ilgisini çekti. Komşularım gelip fotoğraflarını çekmek istiyor” diye konuştu.

Veteriner Hekim Hasan Kılıç, yaşanan doğumun nadir görüldüğünü belirterek, “Bu tür doğumlarda canlılar sağlık sorunları yaşanabiliyor. Kuzunun aralıklarla sağlık durumunun kontrol edilmesi gerekir” dedi. DHA