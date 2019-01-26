Görenler şaşkına döndü! Tek vuruşta tam isabet

İlçe Otobüs Terminali’ndeki işyerinin önünde bekleyen ve kimliği bilinmeyen kişi, sokağa atılmış topu andıran cismi fark etti. Yolun karşısındaki çöp konteynerine bakan kişi, karşıya gitmek yerine tekme atarak, tek vuruşta topa benzer cismi konteynere soktu.

İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda kişi, önce sağını soluna bakınıp herhangi bir aracın gelip gelmediğini kontrol ediyor ve yolun boşalmasını bekliyor. Sonra sağ ayağıyla tek bir vuruş yapıp, yaklaşık 10 metre mesafedeki konteynere cismi sokuyor.

Güvenlik kamerasını izleyen işyeri çalışanları ise şaşkınlığını gizleyemedi. DHA