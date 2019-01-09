Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İmamoğlu’ndan Bağcılar’da esnaf ziyareti!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan(İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ve beraberindeki partililer, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflarla konuşan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için destek istedi.

android-time 19:24
Haberler Gündem
İmamoğlu’ndan Bağcılar’da esnaf ziyareti!
Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan(İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan ve beraberindeki partililer, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflarla konuşan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için destek istedi.

Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Ordu Göl Köy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne girdi. Buradakilerle sohbet eden İmamoğlu, derneğe takvim hediye etti. İmamoğlu, dernektekilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra buradan ayrıldı.

FOTO: DHA - CHP'NIN ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANI ADAYI EKREM IMAMOGLU, BAGCILAR'DA ESNAF ZIYARETINDE BULUNDU.

FOTO: DHA – CHP’NİN ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ADAYI EKREM İMAMOĞLU, BAĞCILAR’DA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU.

İmamoğlu, mahalledeki esnafları ziyaret etti ve beraberindekilerle bir lokantaya girerek burada yemek yedi.  DHA

FOTO: AA

FOTO: AA

FOTO: DHA -CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti

FOTO: DHA -CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar’da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 19:5709.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar