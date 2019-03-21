Görevden alınan Hüseyin Sarı’dan ilk açıklama: Mansur Yavaş’a yaptıklarını bana yapıyorlar

‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında dava açılan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın 11 ay 20 gün hak mahrumiyeti cezasının Yargıtay tarafından da onanmasının ardından Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

“MANSUR YAVAŞ’A YAPILAN OYUNU BANA DA YAPTILAR”

Görevden alınan Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, cezanın yeniden aday olmasında ve seçilmesinde engel bulunmadığını söyledi.

Sözcü’ye konuşan Sarı, şöyle konuştu; “Recep Tayyip Erdoğan Başbakan iken hakaretten dolayı 11 ay 20 gün bir ceza yedim. Dolayısıyla TCK’nın 53-1 A bendinde infaz süresince memurluk yapamaz hükmü var. Seçme ve seçilme hakkımızda bir problem yok. İnfaz ertelemede yapmadılar, seçim üstü bir entrika. Başaramayacaklarını bildikleri için aynı Mansur Yavaş’a yaptıkları gibi bana da böyle bir oyun oynadılar. Ama Yargıtay kararı zaten aralık ayı itibari ile kesinleşmişti. Yasanın B bendinde de seçme ve seçilme hakkı anayasa mahkemesi iptal ettiği için, zaten YSK onayladı benim adaylığımı. Adaylığım ile ilgili bir sorun yok. 4 Eylül’e kadar hak mahrumiyeti var infaz süresince.”

YÜZDE 52 İLE SEÇİLMİŞTİ

Hüseyin Sarı, 2014 yılındaki yerel seçimlerde yüzde 52 oy alarak belediye başkanı seçilmişti. Sarı, 31 Mart seçimleri için de CHP tarafından yeniden Erdek Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.