Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı hakkında tutuklama kararı

PKK’lı teröristlerin cenazelerine katıldığı, yasa dışı gösterilerde terör örgütünün propagandasını yaptığı, etkisiz hale getirilen teröristleri yücelttiği gerekçesiyle hakkında açılan davalarda tutuksuz yargılanan, hakkında çeşitli suçlardan soruşturmalar devam eden Bedia Özgökçe Ertan’ın yurt dışına çıktığını belirledi.

Ertan’ın tutuksuz yargılandığı mahkemelere ve soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa yazı gönderilerek hakkında tutuklama kararı çıkarılması talep edildi. Ertan hakkında bu talep doğrultusunda tutuklama kararı çıkartıldı.

HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇLAMA VAR

Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı tarafından geçen ağustos ayında Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”, “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Suçu ve suçluyu övmek”, “Silahlı terör örgütüne üye olmak”, “2911 sayılı kanuna muhalefet” gibi suçlardan Van’daki çeşitli mahkemelerde yargılanan Ertan hakkında başsavcılık tarafından da, kentteki AKP’li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP’li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. (AA)