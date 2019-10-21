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Görevden uzaklaştrılan HDP’li başkanlar gözaltına alındı

Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar ve Bismil Belediye başkanları gözaltına alındı.

08:43 -
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Görevden uzaklaştrılan HDP’li başkanlar gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında “terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından biri görevden alınan 3 HDP’li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.

Mızraklı’nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz’ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Diyarbakır Emniyet HDP Terör terör örgütü
Son güncelleme: 08:44 21.10.2019
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