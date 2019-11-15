Görme engelli dilencinin foyasını para ortaya çıkardı

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gözüne gözlük takarak eline aldığı sopa ile görme engelli numarası yapan dilenci Süha E., (67) isimli adam, kendisine yürüyen merdivenlerden inerken yardım eden kadından para istedi.

Kadının para vermesi üzerine parayı alan dilenci önce paraya baktı sonra ise parayı cebine attı. Dilencinin bu durumundan şüphelenen polis ekipleri, dilenciyi takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından dilencinin numara yaptığını anlayan polis ekipleri, Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte İstiklal Caddesi'nde dilenciyi yakaladı.

Yakalanan dilenciye para cezası kesen zabıta ekipleri daha sonra serbest bıraktı. Serbest kalan dilenci Taksim Metro asansörüne binerek bölgeden uzaklaştı. (İHA)