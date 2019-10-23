Görüntü ‘kadına şiddet’ altından çıkan dram!

Kadıköy'de evden kaçtığını iddia ettiği kızıyla karşılaşan baba onu eve geri götürmek istedi. Kız ile babasının arasında çıkan tartışmayı kadına şiddet olayı sanan vatandaşlar babaya müdahale etti. Genç kız ise kendisini eve götürmek isteyen adama tekmeler atıp su şişesi fırlatarak engel olmak istedi.

İddiaya göre bir baba uzun süre görmediği kızıyla Kadıköy meydanında karşılaştı. Babanın kızını kolundan tutarak eve götürmek istemesiyle aralarında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar, babanın kızına şiddet uyguladığını düşünerek olaya müdahale etmeye başladı. Fakat adamın çevredekilere kızın babası olduğunu söylemesiyle, şiddet sanılan olayın aile dramı olduğu anlaşıldı.

TEKME ATIP SU ŞİŞESİ FIRLATTI

Genç kız kendisini eve geri götürmek isteyen babasına tekme atıp su şişesi fırlatarak engel oldu. Ayrıca genç kızın babasına bağırıp üzerine yürüdüğü de görüldü. O esnada baba ile çevredeki vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

‘KIZIN ELİNİ BÜKTÜĞÜNÜ GÖRDÜM’

Olaya tanık olan bir esnaf, “Bir kişinin kızın elini büktüğünü gördüm. Daha sonra şahıs kızın babası olduğunu beyan etti. Sonra vatandaşlar olayı kadına şiddet olarak algılayarak olaya müdahale etti. Adam babasıyım diye bağırdı. Kız da babaya karşı saldırgandı. Tekme attığını gördüm, mukavemette bulundu. Memur arkadaşlar da gerekli işlemleri yaptılar” dedi. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle tartışma sonlandı. (İHA)