‘Görüşümüzün alınması gayet normal’

Osman Gürün, partisinden istifa edip DSP'den Belediye Başkan adayı olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın yönetimiyle ilgili parti genel merkezinde değerlendirdiği bazı sıkıntılar olduğunu belirtti.

Başkan Gürün şunları söyledi: “Görüşlerimizin alınması normaldir ama başkan adayı yapılmamasının sorumluluğunu bir kişiye mal etmek de doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca Marmaris Belediye Başkanı’nı, parti meclisini, parti yönetimi sunmadı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığı da parti meclisinde 40'a karşı 19 oyla kabul edilmedi. Bunun sorumlusu niçin Osman Gürün olsun. Kararı veren genel merkez ve organlarıdır. Bunun sebebinin ve sorumluluğunun bana yıkılmak istenmesi doğru değildir. Arkadaşlarımız hizmet etmişlerdir. Bir arkadaşımız başka bir partiden aday olacağını açıklamıştır. Açıklamalarının ölçüsünün kaçmamasını dilerim. Başka partiden aday olabilir, yarışabilir. Yolu açık olsun. Süreçte kötü söz söylememesini dilerim.”