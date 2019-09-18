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Gözaltına alınan astsubaylardan 66’sı itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 223 astsubaydan 180’inin yakalandığı işlemleri tamamlanan şüphelilerin 111’inin tutuklandığı bildirildi.

Can ÖZÇELİK
09:49 -
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Gözaltına alınan astsubaylardan 66’sı itirafçı oldu

Şüphelilerden 39'unun emniyetteki sorgularında etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu, 2 şüphelinin de delil durumu nedeniyle serbest bırakıldığı aktarıldı.
Savcılık işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 138 kişiden 111'i tutuklandı. İtirafçı olan 27 kişi de serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre 4 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon tarihi itibariyle başka yerde haklarında adli işlem yapılması nedeniyle gözaltı kararının da iptal edildiği vurgulandı.

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