Gözaltına alınan hakimlerden biri serbest bırakıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan ve kurulun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yargıtay Tetkik Hakimi A.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. A.Ö., savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, A.Ö.'yü yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma adli kontrol şartları uygulayarak serbest bıraktı.

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Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir astsubayın itirafları sonrası aynı gün gözaltına alınan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim M.A.Ç. için, savcılığın ek gözaltı süresi aldığı ve emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi. DHA