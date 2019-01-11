Karne günü öncesi e Okul girişi ve devamsızlık kontrolü… Gözler e Okul karne notlarında!

e-Okul'a giriş yaparak öğenciler ve veliler karneleri almadan önce karne notu detaylarına ulaşabilecekler. Öğrencilerin ve velilerin ilgiyle takip ettikleri e-Okul yazılı sonuçları ve devamsızlık bilgileri için haberimizdeki e Okul giriş bağlantısından faydalanabilirsiniz. İşte e-Okul giriş sistemi…

E-OKUL GİRİŞ: VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

ÖĞRENCİLERİN KAÇ DEVAMSIZLIK HAKKI VAR?

Lise öğrencilerinin en çok merak ettiği konulardan birisi ise bir eğitim yılı içerisinde kaç gün devamsızlık haklarının olduğu sorusudur. Bundan bir önceki yönetmeliğe göre lise öğrencilerinin 20 gün özürsüz ve 20 gün özürlü olmak ile birlikte 5 gün de okul idaresinin izin verme hakkı ile birlikte toplamda 45 gün devamsızlık hakları bulunuyordu. Ancak yeni yönetmelik doğrultusunda 2016 – 2017 eğitim öğretim döneminde gerçekleşmiş ve 2017 – 2018 yılı eğitim öğretim yılında da gerçekleşecek olan lise öğrencilerinin devamsızlık hakkı özürsüz 10 güne düşürülmüştür.

E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER YER ALIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme ile öğrencinin sınav tarihleri, haftalık ders programı, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları ve devamsızlık bilgisi görülebilir. Öğretmenler de bu bilgileri görebilir ve öğrencilerin not girişlerini sistem üzerinden yapabilir. Sistemde öğrencileri ilgilendiren çeşitli duyurular da ana sayfa üzerinden yapılır. E-Okul ile öğrenciler tarafından dönem sonlarında sürekli merak konusu olan takdir-teşekkür hesaplama işlemi de yapılabilir. Hesaplama işlemi için, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından E-Okul sistemine girilmiş olması gereklidir. Tüm notlar girildikten sonra görünür hale gelen yıl sonu başarı puanı ile takdir belgesi mi teşekkür belgesi mi alınacağı hesaplanabilir. Öğrencinin yıl sonu başarı puanı 85,00 – 100 puan aralığında ise takdir belgesi, 70 – 84,99 puan aralığında ise teşekkür belgesi verilir. Okulda üç yıl boyunca takdir belgesi alan öğrenciler, üstün başarı belgesi almaya hak kazanır.

NOTLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Veliler okula gelmeye gerek görmeden çocuklarının tüm not bilgilerini öğrenebilir.Her veli, çocuklarının okuldaki durumları ile ilgili bilgi almak için sisteme giriş yaptıktan sonra not sorgulaması yapabilmekte ve güncel notları öğrenebilir. Bilgi sorgulaması, öğretmenler tarafından yapılacak bilgi girişi sayesinde yapılır. Bu nedenle sistemin arka planındaki bilgi girişinin de düzenli olarak yapıldığı bilinmelidir. Sistemin kullanımı için herhangi bir ücretin alınmaması da sistemin çok daha işler hale gelmesini sağlanır. Öğrenci ve veliler kolay bir şekilde tüm işlemleri ücretsiz bir şekilde yapabilir