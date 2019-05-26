Göztepe ligde kaldı, Yılmaz Özdil’den bomba bir yorum geldi

Spor Toto Süper Lig’i 34. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe kader maçında Ankaragücü’nü ağırladı. Göztepe Ankaragücü karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet ile ligde kalmayı başardı.
YILMAZ ÖZDİL: ALAYINA İSYAN
Maçın ardından ilk yorum Yılmaz Özdil’den geldi.
Özdil Göztepe’nin efsane ismi Gürsel Aksel’in fotoğrafıyla birlikte şu satırları paylaştı:
“Sarayın takımını şampiyonluktan ettik, kümede kaldık, daha ne, alayına isyan Göz Göz Göztepe”
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Sarayın takımını şampiyonluktan ettik, kümede kaldık, daha ne, alayına isyan Göz Göz Göztepe