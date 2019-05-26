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Göztepe ligde kaldı, Yılmaz Özdil’den bomba bir yorum geldi

İzmir temsilcisi Göztepe kader maçında Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçti ve ligde kalmayı başardı. Göztepe'nin ligde kalmasına ilk yorum Yılmaz Özdil'den geldi.

22:11 -
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Göztepe ligde kaldı, Yılmaz Özdil’den bomba bir yorum geldi

Spor Toto Süper Lig’i 34. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe kader maçında Ankaragücü’nü ağırladı. Göztepe Ankaragücü karşısında aldığı 2-1’lik galibiyet ile ligde kalmayı başardı.

YILMAZ ÖZDİL: ALAYINA İSYAN

Maçın ardından ilk yorum Yılmaz Özdil’den geldi.

Özdil Göztepe’nin efsane ismi Gürsel Aksel’in fotoğrafıyla birlikte şu satırları paylaştı:

“Sarayın takımını şampiyonluktan ettik, kümede kaldık, daha ne, alayına isyan Göz Göz Göztepe”

 

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Sarayın takımını şampiyonluktan ettik, kümede kaldık, daha ne, alayına isyan Göz Göz Göztepe

Yılmaz Özdil (@sozcuyilmazozdil)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme: android-time 22:13 26.05.2019
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