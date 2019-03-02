GSB kura sonuçları açıklanıyor… Hangi illerin GSB kura sonuçları açıklandı? (İŞKUR KURA SONUÇLARI)

GSB kura sonuçları için umutla bekleyenlerin gözü kulağı İSKUR GSB kura sonuçlarının açıklanacağı anda. Gençlik ve Spor Bakanlığından gelecek açıklamaya çevrilmiş durumdayken kurumdan önemli bir açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, adaylar tarafından yapılan yoğun araştırmaya yanıt olarak resmi sayfasından duyuru yayınladı. Duyuruda, ‘ Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir’ denildi. Fakat bu açıklamanın ardından GSB kura sonuçları 2 il için açıklandı…

GSB KURA SONUÇLARINA İTİRAZ MÜMKÜN OLACAK

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilecek. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacak. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak.)

İKİ ŞEHİRDE GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurularda 3 bin 243 kişiden 278’i engelli, 146’sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirlendi. İl müdürlüklerinin noter huzurunda belirlenen adayların listesini Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezine göndermesinin ardından kura sonuçları, bakanlığın sistemini hazırladığı sayfa üzerinden erişime açılacak.

ZONGULDAK GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

KASTAMONU GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

SONUÇLAR İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yaptığı açıklama şöyle: “Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuruda bulunma işlemleri tamamlanmıştır.