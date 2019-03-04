İŞKUR GSB kura sonuçlarını açıklayan iller listesi: GSB kura sonuçlarının tamamı bugün açıklanacak mı?

İŞKUR üzerinden GSB personel alımı başvurusunda bulunanların heyecanla beklediği kura sonuçları sorgulama ekranı henüz açılmadı. Fakat İŞKUR GSB kura sonuçlarını açıklayan illerin listeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın illere özel internet sitelerinde liste halinde yayımlandı.

GSB KURA SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

İŞKUR aracılığıyla yapılan başvurularda 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek. Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirlendi. İl müdürlüklerinin noter huzurunda belirlenen adayların listesini Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezine göndermesinin ardından kura sonuçları, bakanlığın sistemini hazırladığı sayfa üzerinden erişime açılacak. Bu işlemin bugün sona erip ermeyeceği ise bilinmiyor.

ZONGULDAK GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

KASTAMONU GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

ADANA GSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NELER OLACAK?

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilerden yararlanarak teslim edecekleri belgeleri öğrenecek ve derlemelerine başlayacak.

Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Adayların, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacak.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

TOPLU KURA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirlendi. İl müdürlüklerinin noter huzurunda belirlenen adayların listesini Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezine göndermesinin ardından kura sonuçları, bakanlığın sistemini hazırladığı sayfa üzerinden erişime açılacak. Bu sürecin ne zaman son bulacağı bilinmiyor.



GSB’DEN KURA SONUÇLARI AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yaptığı açıklama şöyle: “Bakanlığımıza bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında açık iş ilanlarına adaylar tarafından başvuruda bulunma işlemleri tamamlanmıştır.