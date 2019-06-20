GSB mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

İŞKUR üzerinden GSB personel alımı için mülakata girenler heyecanla sonuçlar için bekliyor. 3 bin 243 kişinin işe alımı için sözlü mülakatlar 6 – 17 Mayıs arasında gerçekleştirilmişti. Ancak 2 ay geçmesine rağmen mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB mülakat sonuçları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı hakkında da yeni bir bilgi bulunmuyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

SÖZLÜ SINAVDA EN AZ 70 PUAN ALMAK GEREKİYOR

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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