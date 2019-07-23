GSB mülakat sonuçları: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için teslim edilmesi gereken belgeler…

İŞKUR üzerinden GSB personel alımı için mülakata girenlerin beklediği sonuçlar açıklandı. 3 bin 243 kişinin işe alımı için sözlü mülakatlar 6 – 17 Mayıs arasında gerçekleştirilmişti. Asıl olarak sınavı kazanan adaylar, 19 Ağustos – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında daha önce müracaat etmiş oldukları il müdürlüklerine haberimiz içerisinde bulunan belgelerle şahsen başvuracaklar.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SÖZLÜ SINAVDA EN AZ 70 PUAN ALMAK GEREKİYOR

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

İSTENEN BELGELER

Beyan Formu

Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacaktır)

2018 KPSS Sonuç Belgesi (Gençlik Lideri, Muhasebeci, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Meslek kolları için ÖSYM sisteminden alınmış evrak doğrulama kodlu)

Diploma veya öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya noter onaylı sureti)

Altı adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınmış)

Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri gösteren diğer belgeler.

KAZANANLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Asil olarak sınavı kazanan adaylar, 19 Ağustos – 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında daha önce müracaat etmiş oldukları il müdürlüklerine belgeleriyle şahsen müracaat edecekler.

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını ardından yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacak.