GTA San Andreas oyununun karakteri Tenpenny’i hangi oyuncu seslendirmiştir?

Hadi gamer bugün 19.30’da! Hadi her gün ipucu sorusunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor. Hadi ipucu şöyle açıklanıyor: “Bugünkü ipucumuz GTA severlere geliyor sevgili hadiciler. Peki bu oyunun içindeki karakterleri seslendiren,onlara hayat veren sanatçılara ne kadar hakimsiniz? GTA: San Andreas oyunun akılda kalıcı karakterlerden biri olan Tenpenny’i hangi oyuncunun seslendirdiğini biliyor musunuz?”

11 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: SAMUEL L. JACKSON



Grand Theft Auto, resmi kısaltması ile GTA, oyun programcısı David Jones ve Mike Dailly, Dan ve Sam Houser kardeşler ile oyun tasarımcısı Zachary Clarke tarafından yaratılan video oyunu serisidir. İlk olarak Rockstar North (eski adıyla DMA Design) tarafından Birleşik Krallık'da geliştirilmiş ve Rockstar Games tarafından yayımlanmıştır. Serinin adı büyük otomobil soygunu anlamına gelen “grand theft auto” teriminden gelmektedir.

Seride geçen hayali mekanlar Amerikan şehirlerinden esinlenilerek tasarlanmıştır. Oyunlar oyuncuların hikâyede ilerleyebilmek için görev yapabildikleri, bununla birlikte aksiyon-macera, sürüş, rol yapma, gizlilik ve yarış elementlerini de içeren serbest dünya üzerine odaklanmıştır.

Serinin konusu genellikle Amerikan kültürünün komedi ile eleştirisi olsa da yetişkinlere yönelik doğası ve şiddet teması ile tartışmalara neden olmuştur. Oyunların konusu suç dünyası içerisinde farklı nedenlerle yükselmeye çalışan farklı ana karakterlere odaklıdır. Yan karakterler genellikle ana karaktere ya da onun örgütüne ihanet eden veya ana karakterin ilerlemesini yavaşlatan karakterlerden oluşmaktadır.