Güçlü Şenel’in çılgın projesi: Aş ve iş!

Şenel, “Keçiören adeta büyük bir otel kent. İnsanlar dışarıya çalışmaya gidiyor. Biz Keçiören'in insanlarını Keçiören'de çalıştıracak yatırımlar yapacağız. Hayali, çılgın, uçuk projelere ihtiyaç yok. Bunlar gerçek projeler. Biz, ‘Aş ve iş' diyoruz başka şey değil. Önemli olan çılgın proje yapmak değil işsiz olan gençlerimize iş alanları açmaktır” diye konuştu ve şunları söyledi:

“Keçiören Bağlum'da 2 bin dükkanlı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuracağız. Her iş yerinde en az 5 kişi çalışsa 10 bin kişi istihdam edilir. Yan istihdam ile birlikte ise yaklaşık 40 bin kişi iş imkânı bulmuş olacak. Bağlum'da asfalt geri dönüşüm fabrikası açacağız. Fabrikada 4 bin kişi çalışacak. Dolaylı istihdam ile birlikte yaklaşık 15 bin kişi iş sahibi olacak. Ovacık'ta ise 3 bin kişilik bir geri dönüşüm fabrikası kuracağız. Burada da yan istihdam ile birlikte yaklaşık 10 bin kişi iş imkânı bulacak. Keçiören'de 400'e yakın park var. 3 vardiyadan her parka 3 özel güvenlik elemanı yerleştirirsek bin 200 gencimiz istihdam edilir. Keçiören'de 600 de atanamayan beden öğretmeni bulunuyor. Öğretmenleri sözleşmeli olarak istihdam edeceğiz, vatandaşımız da bilinçli spor yapacak”

“KULEYİ AÇACAĞIZ”

Şenel, “Bağlum'a bir büyük açık hava sineması yapacağız. Burada kafeler olacak. En az 200 genç bu kafeler ve sinemanın otoparkında çalışacak. Cumhuriyet Kulesi'ni ilim ve irfan yuvası yapacağız. Kuledeki kafe ve kütüphanelerde en az 300 genç çalışacak” dedi. Şenel, “Bağlum'a Ankara'nın en büyük mezbahanesini kurarak Keçiören'i et üretim merkezi haline getireceğiz. Keçiören et borsasının merkezi olacak. Mezbahanede 500' e yakın kişi çalışacak. Açılacak bu iş alanlarında doğrudan ve yan istihdam olmak üzere yaklaşık 70 bin gence iş imkanı sağlayacağız” diye konuştu.