Gücünü halktan alan Halk TV kadrosunu güçlendirdi

Genel Müdürlüğünü eski RTÜK Üyesi Gazeteci Şaban Sevinç'in yaptığı Halk TV, Önce Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinden ayrılan Erdem Gül ve FOX TV Ankara Temsilciliği görevini bırakan Sedat Bozkurt'la anlaştı. Gül ve Bozkurt Perşembe günleri Halk TV Ana Haber sunucusu Lale Özan Arslan'ın konuğu oluyor.

TRT'den ayrılan deneyimli gazeteci Serhan Asker'in Genel Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildiği Halk TV, merkez medyadan ayrılmak zorunda kalan çok güçlü gazetecileri de kadrosuna kattı.

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Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holdinge satılmasından sonra Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliği'nden istifa eden Fikret Bilâ, Pazartesi günleri ana haber sonrasında yorumcu olarak ekrana geliyor. Bilâ ile birlikte, Cumhuriyet Yazarı Orhan Bursalı ve bir süre önce Cumhuriyet'ten ayrılan Prof. DR. Tayfun Atay, moderatörlüğünü Lale Özan Aslan ile Halk TV İstanbul temsilcisi Tuba Emlek'in yaptığı “Olaylar ve gerçekler” adıyla yeni bir tartışma programına başladılar. “Olaylar ve gerçekler” Perşembe günleri saat 21.00 ‘de ekrana canlı olarak geliyor.

Halk TV ataklarına bir süre önce Milliyet Ankara Temsilci yardımcılığı görevinden ayrılan, polis ve güvenlik alanında gündem yaratan özel haberleriyle tanınan Ankara'nın en deneyimli gazetecilerinden Tolga Şardan'la da anlaşarak devam etti..

Halk TV bir süre önce de ünlü televizyoncu Gürkan Hacır'ı kadrosuna katmıştı. Gürkan Hacır Halk TV'DE Cumartesi sabah ve Pazartesi akşam olmak üzere yaptığı iki ayrı Şimdiki Zaman isimli programıyla büyük ilgi çekiyor.

Ayrıca Halk TV, dijital medyada da güçlü bir atağa kalktı. Daha önce Hürriyet Gazetesi'nin digital medya grup koordinatörlüğünü, ardından da Cumhuriyet Gazetesi'nin digital medyasını yöneten Bülent Mumay da Halk TV kadrosuna katıldı. Bülent Mumay Halk TV'nin dijitalleşme projesini yönetecek.

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Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, kanalın 2019 yılında yeniliklere devam edeceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“HALK TV ÖZGÜR GAZETECİLERİN BULUŞTUĞU BİR PLATFORM”

“Yandaşlaşarak çölleşen Türk medyasında özgür haber ve yorumculuğu yeniden yükseltiyoruz. Maalesef ülkemizde gazete ve televizyonların büyük çoğunluğu kamu bankalarından aktarılan kredilerle iktidarın kontrolü altına sokuldu.

Halk TV ise tüm güç odaklarından bağımsız şekilde sadece izleyicileri tarafından finanse ediliyor. Dünyada başka bir örneği olmayan izleyici finansmanı modeli Halk TV'yi bütün iktidar odaklarından bağımsız kılıyor ve özgür haberciliğinin önünü açıyor.

Gazeteler ve haber kanalları birçok haberi veremiyor. ekranlara çıkanlar ise özgür yorum yapamıyor. Halk TV, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı yayın anlayışıyla, özgür gazetecilerin buluştuğu bir platform olarak halkın haber alma hakkını ve halkı bilgilendirme görevini sonuna kadar savunan ve yerine getiren en büyük mecra konumunda. Bu işlevimizi ve sorumluluğumuzu bütün gücümüzle yerine getirmeye devam edeceğiz. Halk TV yeni katılımlarla, işlevini, inandırıcılığını ve etkisini yitirmiş olan yayın organlarına alternatif olacak şekilde ana akım medya olma yolunda hızla ilerliyor. Önerilerimizi geri çevirmeyerek Halk TV'ye katılan Türk basının deneyimli ve saygın isimlerine tek tek teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin.”